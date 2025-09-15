3-годишно се заби с тротинетка в автомобил, глобиха майка му

Дете на 3 години с тротинетка изскочи на пътното платно и се заби в преминаващ автомобил.

Инцидентът е станал на кръстовище в Кърджали на 13 септември около 12,45 часа. детето с тротинетката ударило странично автомобил "Алфа Ромео", управляван от 66-годишен. На място пристигнали линейка и полиция. Детето било откарано в болница, където е оставено под наблюдение.

Полицаите направили тестове за алкохол и наркотици на водача, които се оказали отрицателни. Съставен е акт на майката по Закона за движение по пътищата.