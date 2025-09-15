88-годишен почина, блъснат от кола на пешеходна пътека във Враца

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 88 години почина след като бе блъснат от лек автомобил на пешеходна пътека. Това съобщиха в бюлетина си от Областна дирекция (ОД) на МВР във Враца.

В неделя (14 септември) около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.

По случая е образувано досъдебно производство.