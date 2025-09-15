В обновени класни стаи влязоха учениците на Езиковата гимназия в Търново

В обновени класни стаи влязоха днес учениците от Профилираната езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров". От пролетта на тази учебна година в Eзикова се извършва ремонт по проект, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост, но това не попречи за старта на новата учебна година. Зам.- министърът на образованието и науката Петър Николов, областният управител Юлия Ликоманова – Мутафчиева, председателят на ОбС Венцислав Спирдонов и началникът на РУО-Здравка Минчева уважиха тържеството за откриването на новата учебна година в училището.

39 ученици от 4 випуска получиха от директора Смилена Тодорова почетна грамота „Асен Златаров" за призови места в конкурси и състезания и за проявена гражданска доблест.

Водещи на своето последно тържество на 15 септември в гимназията бяха дванадесетокласничките Калина Георгиева и Антония Русева. От името на випуска на осмокласниците към присъстващите се обърна Яна Стефанова от немската паралелка.

Единадесетокланичката Сияна Величкова и десетокласничките Мария Големанова и Христина Христова изпълниха пиринския танц „ Вода" по музика на Елица и Стунджи. Хореографията е на Петър Петърчев - хореограф на ансамбъл „Сидер войвода" при Народно читалище „Напредък" – Горна Оряховица.