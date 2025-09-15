Фактурите на лъжите на Радев за “Хемус” дойдоха и тя вече е двойно по-скъпа

"Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Вече над четири години говори за някакви митични чували за "Хемус", но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки....". Това пише в публикация във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков.
Нанков пише, че строежът на автомагистрала „Хемус" ще струва двойно повече, но не заради политически причини, а поради чисто икономически фактори като посочва, че сметките за проекта са правени още през 2019 г., когато цените са били други, докато през 2025 г. те са значително по-високи. Затова и оскъпяването е напълно логично – както е очевидно за всеки, който пазарува и сравнява цените във времето.
"Важните въпроси по "Хемус" са други: след като авансите според Радев и компания са били проблем, защо регионалните му министри не изискаха направените съгласно буквата на закона обезпечения /гаранции и застраховки/? Защо не прекратиха "лошите инхауси"? А - напротив, индексираха ги с милиони. Защо оставиха изграденото да се руши, да се крадат кабели и железа, да се компрометират незамонолитени съоръжения и "незапечатани" трасета? Защо изобщо спряха строителството? Ще ви кажа защо - изцяло с политически аргументи. Но както винаги, фактурите на лъжите им дойдоха и за съжаление ще бъдат платени от българските граждани", завършва публикацията си Нанков.
