Рекорден брой първокласници за новата учебна година в Община Несебър

Рекордните 353 първокласници чуха за първи път днес училищния звънец в Община Несебър. От тях 120 ще учат в най-голямото училище – СУ „Любен Каравелов", в Свети Влас са 75, в Равда - 69, а в Обзор – 22, съобщиха от пресцентъра на общината.

Учебната година в деветте училища на общината започна с тържествено издигане на националния флаг под звуците на химна на Република България. Навсякъде представители на общинската управа прочетоха поздравителен адрес от името на кмета на Несебър с благопожелания за новата 2025/2025 г.

По традиция на 15-ти септември кметът Николай Димитров бе на тържеството на СУ „Любен Каравелов", където пожела успешна учебна година, изпълнена със смисъл и мъдрост, със съзидание и радостни моменти.

Кметът увери присъстващите, че Община Несебър е осигурила оптимална работна среда, съвременни, функционални и комфортни условия за протичане на образователния процес чрез обновление на образователната инфраструктура на нейна територия.

Традицията в училищата на територията на общината с прием на първокласници бе спазена и след церемонията за началото на учебната година в сградите първо бяха въведени най-малките. Развълнувани, те последваха своите първи преподаватели по пътя към класните стаи, където за всеки един от тях бе приготвен подарък –книжка и грамота от името на кмета Николай Димитров.

Тържествено и емоционално започна новата учебна година и в единадесетте детски градини на територията на Община Несебър.