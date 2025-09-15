ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Росица Пейчева накара ученици, учители и родители да потропнат в пловдивското с. Труд (Видео, снимки)

24 часа Пловдив онлайн

Родопчанката Росица Пейчева откри учебната година в село Труд. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Миналата година в същото школо пя Николай Славеев, сега родопчанката заложи на хороводни изпълнения

Верни на традицията, гайди и народни ритми разтърсиха и тази година ОУ "Св. св. Кирил и Методий" в пловдивското село Труд. Училищният двор беше огласен от родопските песни на Росица Пейчева. Тя грабна микрофона и изви глас, а деца, учители и родители слушаха "Рипни, Калинке", "Пустоно лудо и младо", "Стига ми се момне ле навдигай".

Докато Пейчева пееше "Пустоно лудо и младо", ученици, учители и родители потропваха.
Докато Пейчева пееше "Пустоно лудо и младо", ученици, учители и родители потропваха. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

Докато пееше, всички потропваха. Народната изпълнителка излезе с гайдари от "Войводите" и танцьори от формация "Балканджии".

Миналата година на този ден в същото школо пя Николай Славеев, спомниха си родители. Тогава той вдигна настроението с "Петко льо, капитанине" и "Боят настана", с което даде патриотичен тон за началото на учебната година. Сега Пейчева заложи на хороводни изпълнения.
Мажоретки и поетичен рецитал допълниха програмата. 42-ма са първокласниците в школото.

Директорът Тоня Коева им пожела да запазят усмивката си, да не се плашат от трудностите, защото тръгват на приказно пътешествие по пътя на знанието.
"Японският император се кланя само на своя учител", каза пък представителят на кметството в Труд и на община "Марица" Венцислав Кацаров. И призова учениците да уважават преподавателите си.

"Баба ми винаги повтаряше, че който се учи, той ще сполучи. И самият живот ме убеди, че знанието е сила. Гребете с пълни шепи от него", призова учениците Евгений Тодоров, прокурор в Районна прокуратура в Пловдив. Той присъства на откриването на учебната година заедно с колегата си Димитър Костов. Училището е партньор по програмата на Висшия съдебен съвет "Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие".
Гости на тържеството бяха представители на читалищата в Труд, директорът на ЦДГ "Бисер" Гинка Ботова, началникът на РУ на полицията Атанас Бочев, както и отец Кирил Тошев, който отслужи водосвет за успешна учебна година.

В училището в село Труд откриха и този път с народни ритми годината.
В училището в село Труд откриха и този път с народни ритми годината. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Училището в село Труд е сред водещите в Пловдивска област.
Училището в село Труд е сред водещите в Пловдивска област. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Под арка от балони, изобразяващи трикольора, прекараха първокласниците през входа на училището в Труд.
Под арка от балони, изобразяващи трикольора, прекараха първокласниците през входа на училището в Труд. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн
Първолаците в Труд прекрачиха училищния праг.
Първолаците в Труд прекрачиха училищния праг. Снимка: 24 часа Пловдив онлайн

