Радев към учениците: Борете се за мечтите си, използвайте предизвикателствата като трамплин към успеха

Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и бъдещето на модерна европейска България. Това заяви в обръщението си президентът Румен Радев при тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов" в София, съобщиха от прессекретариата на президентството. Държавният глава изрази благодарност към българските учители за всеотдайността им във високоблагородната мисия, любовта и грижите им към младото поколение на България

За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна година в 112-о ОУ и Първа английска езикова гимназия, заедно да споделим и вълнението от първия училищен звънец, който днес ще отекне над цяла България, посочи Румен Радев. Държавният глава изказа благодарност за съвместната покана от училищните ръководства на двете учебни заведения и ги поздрави за прекрасно изградената екосистема на съжителство в една и съща сграда повече от шест десетилетия.

Тези две училища се утвърдиха като водещи средища на знанието със здрави традиции, утвърдени педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие, заяви президентът. Макар с различен профил, вие имате общ поглед към бъдещето – изграждане на интелектуално развити и духовно извисени граждани на Родината, посочи Румен Радев. Държавният глава заяви, че внимание заслужават и усилията за насърчаване на изучаването на природни науки, внедряването на модерни технологии в учебния процес и иновативните методи за чуждоезикова подготовка. Искам да ви приветствам и за широката гама извънкласни дейности, за училищното и ученическо самоуправление и за сдруженията по различни интереси, както и за широката благотворителна дейност, подчерта Румен Радев.

Държавният глава напомни, че от поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Това е ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието, посочи Румен Радев и добави, че заставайки пред близо 3000 целеустремени деца и техните всеотдайни учители и родители, няма как да не споделя тяхното вълнение.

Президентът пожела успех на първокласниците, като по думите му, днешният празничен ден е най-вълнуващ именно за тях, които за първи път ще прекрачат училищния праг, както и за техните родители. Знам, че солидните познания тук отварят широко вратите на света за вас, обърна се президентът към дванайсетокласниците. Знам, че вече сте избрали своята житейска посока, но където и по света да изберете да продължите своето образование, носете България в сърцето си и не забравяйте заветите на своите учители, подчерта Румен Радев. Държавният глава отбеляза и значимата и градивна роля на родителите и изрази благодарност за усилията им в подкрепа на образователния процес.

Президентът Радев проведе след тържествената церемония среща с ръководството и преподавателския състав на двете училища.