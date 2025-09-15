Съсед размаха газов пистолет и се закани с убийство в Пазарджик

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Пазарджиклия, заканил се с убийство на свой възрастен съсед и повредил входната му врата, е задържан в ареста на РУ-Пазарджик, съобщи говорителят на Областната дирекция в града Мирослав Стоянов. В събота следобед 39-годишен жител на областния град се спречкал със свой 81-годишен комшия.

По-младият размахал газов пистолет и заплашил опонента си с убийство. Овен това скандалджията повредил и входната врата от апартамента на възрастния мъж.

Нападателят е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него са образувани бързи производства под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.