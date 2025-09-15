България отказа да предаде на Русия мъж, издирван за измама

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Варненският апелативен съд отказа екстрадицията на руски гражданин, съобщават от пресцентъра на институцията.

Молбата за екстрадиция от Генералната прокуратура на Руската федерация e във връзка с наказателно производство срещу Рубен А. за измама, извършена от организирана група в особено големи размери в периода 2018- 2020 г.

Мъжът е обявен за международно издирване и му е наложена мярка за неотклонение „задържане под стража" от две инстанции на руския съд.

Окръжният съд във Варна е отказал екстрадицията, но прокуратурата протестира това решение.

По същото дело са разследвани и родителите му - задържан в Русия е баща му, а Варненският окръжен съд е отказал екстрадицията на майка му.

Според представителя на Апелативната прокуратура по силата на сключен договор за правна помощ между двете страни, Рубен А. следва да бъде предаден на искащата държава.

Прокурорът изрази несъгласие с мотива на първата инстанция, че в Русия мъжът може да бъде подложен на насилие, изтезания, жестокост, нечовешко или унизително отношение.

Адвокатът смята, че Руската федерация не може да гарантира спазване на правата на исканото лице, съобразно изискванията на международното право.

В тази насока е прекратеното през 2022 г. членство на Русия в Съвета на Европа, което прави невъзможен международният контрол в местата за лишаване от свобода.

Пред Апелативния съд Рубен А. заяви, че не желае да бъде екстрадиран, тъй като срещу семейството му се провежда репресия с цел отнемане на имущество.

Апелативният съд взе предвид повдигнатото обвинение, руското гражданство на исканото лице и статута му на постоянно пребиваващ в България.

Русия е изпратила всички необходими документи по екстрадиционното производство.

Приложимата в случая Европейска конвенция за екстрадиция отменя разпоредбите на всеки двустранен договор, уреждащ екстрадицията между две държави.

Това означава, че Договорът между НР България и СССР за правна помощ от 1975 г. е неприложим, се посочва в съдебното решение.

И настоящият състав намира, че е налице абсолютно основание за отказ на екстрадиция - във връзка с охраната на правата на исканото лице съгласно изискванията на международното право.

Решението на Апелативен съд – Варна е окончателно, горната инстанция отмени взетата мярка за неотклонение „подписка".