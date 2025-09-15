Илияна Йотова: Винаги можеш да се допиташ до изкуствения интелект, но важното е да развиваш естествения

Мисията на учителите днес е още по-трудна – трябва да научат учениците, че винаги може да се допиташ до изкуствения интелект, но важното е да запазиш и развиваш естествения интелект. С тези думи вицепрезидентът Илияна Йотова се обърна към учителите, учениците и родителите на тържественото откриване на новата учебна година в Средно училище „Д-р Петър Берон" в Костинброд, съобщиха от прессекретариата на президенството.

Вицепрезидентът, която е бивш възпитаник на школото, сподели спомени от своя първи учебен ден в тогавашния 1 А клас. „За първото училище има винаги запазено място в сърцето, независимо къде ще те отведе животът", посочи Йотова.

Към учителите вицепрезидентът се обърна с думи на благодарност за това, че разкриват пред децата голямата книга на познанието. „Освен знание, вие им давате много повече – възпитавате нашите деца да бъдат добри хора, учите ги да различават доброто от злото, учите ги на солидарност, да подават ръка, да разбират радостите и болките на другия. Изключително важно е това днес във време на много трудности", подчерта Илияна Йотова.

„От моите първи учители съм запомнила най-важния урок – да надскачам себе си и никога да не се задоволявам с наученото, да искам да зная още и още", посочи вицепрезидентът.

Родителите Илияна Йотова призова да бъдат съюзници на учителите, защото е обща целта – „децата ни да растат здрави и умни, да имат бъдеще".

Вицепрезидентът поздрави ръководството и колектива на училището за любовта и амбицията, с които го развиват като модерно школо, като спазват традициите, завещани от Възраждането.

„Няма малки и големи мечти. Не се страхувайте да мечтаете и да сбъдвате своите мечти", пожела на учениците Илияна Йотова.