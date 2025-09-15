ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Божидар Саръбоюков влезе във финала на дълъг скок ...

Времето София 26° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21297446 www.24chasa.bg

В Сливен разкриха кражби за 30 000 лева

1384
Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Криминалисти от участък „Надежда" към Районно управление – Сливен разкриха кражби на обща стойност около 30 000 лева, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Заявени са кражби на пари, техника и друго имущество от частен имот в кв. „Надежда", търговски обект в кв. „Даме Груев" и обект на фирма в село Селиминово. Сигналите за престъпленията са подадени в периода от 12 до 14 септември.

Извършителите са задържани с полицейска мярка за 24 часа, а част от вещите вече са иззети и върнати на собствениците.

По случаите са образувани досъдебни производства.

През 2024 година в област Сливен са приключили делата за 1119 извършени престъпления. От тях 487 са завършили с ефективно осъждане, 447 - с условно осъждане, десет - с оправдаване, осем - с прекратяване, и 167 - с освобождаване от наказание.

Полиция СНИМКА: Георги Кюрпанов-Генк

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)