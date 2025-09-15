Община Монтана чества Деня на независимостта с фолклорен концерт

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Народната певица Светла Дукатева и Представителен танцов ансамбъл „Младост" ще зарадват публиката в Монтана на 22 септември. Концертът им ще започне в 10 ч.

Песните на младата родопска певица и хореографиите на ансамбъла на Младежкия дом ще създадат празничното настроение на площад „Жеравица".

Изгряващата фолклорна звезда Светла Дукатева ще изпълни популярни и обичани песни от репертоара си. Сред тях ще бъде и „Българско хоро" - наградена през 2017 г. на „Пирин фолк" за най-добра авторска песен.

Светла Дукатева е добре познато име за любителите на родния фолклор. Печелила е награди от конкурси в България, а сценичните ѝ изяви са в цяла Европа – пее в Италия, Германия, Кипър, Украйна. Тя пее от дете. Била е част от Детско-юношеския фолклорен ансамбъл „Орфей" – Смолян. Завършила е специалност „Музикална педагогика" в СУ „Св. Климент Охридски". Освен певица, тя е и учител.