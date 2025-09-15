Учебната година започва с повече ученици в община Крушари

Мотивирано искане за формиране на паралелки с по-малък брой ученици от минималния норматив за учебната 2025/2026 г. от директорите на 5 училища в Добрич - обединено училище „Йордан Йовков", основно училище „Панайот Волов", основно училище „Христо Смирненски", природо-математическа гимназия „Иван Вазов", професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов", са постъпили в общината, съобщава зам.-кметът Владимир Трендафилов.Те са подкрепени от положителни становища за всяка една от паралелките от началника на Регионалното управление на образованието в Добрич .

В обединено училище „Йордан Йовков" маломерните паралелки са пет – в първи, четвърти, пети, шести и седми клас. В училище „Панайот Волов" ще има една паралелка в VII клас с 14 ученици. В училище „Христо Смирненски" две паралелки в седми клас ще са съответно със 17 и 15 ученици.В природо-математическата гимназия „Иван Вазов" една паралелка в V клас ще е с 10 ученици и една паралелка в VIII клас, специалност „Приложно програмиране" с 11 ученици. В професионалната гимназия по ветеринарна медицина една паралелка в VIII клас, специалност „Ветеринарен техник" ще е с 11 ученици и една паралелка в XI клас с 14 ученици.Финансирането щеа се извършва в рамките на делегирания бюджет на училището по единни разходни стандарти.На заседание на Общинския съвет на Добрич във вторник предстои да бъдат одобрени маломерните паралелки.

Общият брой на първокласниците в област Добрич за учебната 2025-2026 г. е 1134. Те са с 49 по-малко в сравнение с миналата учебна година, което се равнява на две паралелки в първи клас.

Най-голям спад в броя на първокласниците има в град Добрич. За тази учебна година те са 614, при 638 през учебната 2024-2025 г., тоест с 24 деца по-малко. Тенденцията е подобна и в останалите общини в областта, като в две общини първокласниците се увеличават. В Крушари те са с 4 деца повече, а в Тервел – с 12.

Общо 13 752 са учениците в област Добрич през тази учебна година. Те са със 172 по-малко в сравнение с учебната 2024-2025 г. Това означава 6 паралелки по-малко. Най-голямото намаление на броя ученици отново е в град Добрич, където учениците са с 85 по-малков в сравнение с миналата учебна година. Увеличение, с 5 ученици повече, се отчита в община Крушари.

Общо 65 са училищата в областта, като две от тях са частни, а 4 са държавни. Всички са в готовност за началото на учебната година като обезпеченост на учебния процес и като материална база, казват от Регионалното управление на образованието.