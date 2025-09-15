Поканиха Николай Нанков за първия звънец в обновено училище в Свищов

С началото на новата учебна година в Свищов официално бе открита реновираната сграда на СУ "Димитър Благоев". По проект, финансиран от Европейския съюз, за близо 4, 3 млн.лв., бе създадена безопасна и комфортна среда за ученици, учители и обслужващ персонал в училището. Освен обновена сграда, то се сдоби и с нов ученически автобус, чиито ключ беше връчен лично от кмета на Свищов д-р Генчо Генчев на церемонията по откриване.

Специално за случая в Свищов пристигна народният представител и председател на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление в 51-во НС Николай Нанков, с чието съдействие и личната ангажираност са реализирани много от инвестиционните проекти в община Свищов.

На церемонията по откриване на обновеното училище Нанков пожела "На добър час!" на всички ученици, учители, и родители, и благодари, с признателност за цялостната дейност на ръководството на община Свищов и на кмета Генчо Генчев, за грижата, която полагат да бъде обновена образователната инфраструктура в цялата община, посочват от местната администрация.

"Едва ли остана учебно заведение на територията на общината, което да не е основно ремонтирано, да не е с подобрена материално-техническа база или в момента да не се ремонтира, какъвто е примерът със СУ "Николай Катранов". То само след няколко месеца ще има същата съдба като училище "Димитър Благоев", каза Нанков.

"Аз съм убеден, че пред Свищов предстоят добри дни. И по отношение на икономическото развитие с Индустриалната зона, която изграждате в момента, и по отношение на инфраструктурните проекти, които заедно започнахме и съм убеден, че ще довършите", допълни депутатът.

В своето приветствено слово по повод първия учебен ден, кметът на Свищов също подчерта, че благодарение на Николай Нанков в Общината се случват изключително много хубави неща. Той приветства новата директорка на училището Ани Кирова и каза, че инвестициите в образованието са инвестиции в бъдещето на децата ни, в сигурността и обучението на младите и подрастващите. Той бе категоричен, че именно учениците и учителите изпълват със съдържание всяко училище.

След официалната част на събитието Николай Нанков бе поканен да посети част от обновените класни стаи, коридори и нова спортна зала, които са обзаведени по най-съвременни изисквания, осигуряващи модерна, безопасна и здравословна образователната среда. По време на обиколката той имаше възможност да разговаря и с ръководителя на проекта – зам.-кмета д-р Анелия Димитрова. Той я приветства за чудесния резултат и изпълнените дейности.

През настоящата учебна година общо 2387 ученици ще се обучават в три средни и пет основни общински училища, както и в две държавни професионални гимназии в Свищов. 201 първокласници прекрачиха за първи път училищния праг, поставяйки началото на своето пътешествие в света на знанието.

В детските градини и техните филиали, в които през 2025/2026 учебна година ще се обучават над 745 деца, малките възпитаници с радост участваха в тържествените програми, а празничната обстановка подчерта значението на образователната среда за ранното им развитие.