ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадуро за инцидентите между Каракас и Вашингтон: А...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21298293 www.24chasa.bg

Иван Иванов: През УАСГ минава пътят за по-модерна и красива България

2292
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Министърът на регионалното развитие и благоустройството откри новата академична година на университета

„Всяка учебна година среща вълнението на студентите от новото и непознатото с амбициите на техните преподаватели, които искат да предадат опита и знанията си. Университетът по архитектура, строителство и геодези е еталон за висок професионализъм и качество на образованието, благодарение на усилията на ръководството и преподавателите, които продължават традициите, но и непрестанно са в крак с новостите". Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на тържественото откриване на новата академична година в УАСГ. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

Той поздрави преподавателите за мисията им не само да предават знания, но и да формират личности, отговорни към себе си и към обществото.

„Вярвам, че всеки един от вас има таланта и родолюбието да остави частица от себе си за една по-модерна и красива България. Пожелавам ви здраве и енергия, следвайте мечтите си и покорявайте върховете! На добър час през новата академична учебна година!", пожела министър Иванов.

СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството
СНИМКА: Пресцентър на министерството на регионалното развитие и благоустройството

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)