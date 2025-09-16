Как се допълват географията и програмирането, се вълнува Звезди - сребърен медалист от олимпиадата в Банкок

Отличникът от Варна вероятно ще продължи образованието си в чужбина, но иска да се върне и да се реализира в България

На дебюта си в националния отбор по география 17-годишният Звездемир Пенев се върна със сребърен медал от международната олимпиада в Банкок. Той печели отличието сред 180 участници от над 45 държави.

Звездемир ще бъде последна година в професионална паралелка, която изучава системно програмиране в Математичческата гимназия "Д-р Петър Берон" във Варна. Момчето може с лекота да определи какво има на всяка точка от географската карта, да разпознае растения и животни и да предложи решения за предотвратяване на природни бедствия.

Географията за него е любов от пръв поглед и неизбежно хоби,

с което се занимава в часовете по специална подготовка в училище.

Всичко започва от първия глобус, който получава от майка си още когато е на 4 г. С часове го върти и разучава неговите знаци, а по-късно идват мечтите да посети отбелязаните градове. И постепенно научава всички столици на държавите по света.

"Какво е общото между програмирането и географията ли? Географията е наука, която изследва проблемите на Земята, нейните процеси, причините за тях и това как хората им влияят. А високите технологии намират все по-широко приложение в нея. Затова се съставят различни софтуери, които да анализират информация от сателити. И е много важно уменията за програмиране да намерят почти универсално приложение във всички области на живота, свързани с технологии, включително и в географията", разказва Звездемир.

Той се интересува най-вече от природната география, особено от климата, който се изменя с все по-високи темпове и е важно да познаваме механизмите, които го формират и определят на дадено място.

Промяната на климата не е нещо необичайно - той винаги се е изменял в исторически план,

но предишните промени са били така наречените ледникови и междуледникови периоди - поредица от събития в продължение на десетки хиляди години. А в момента говорим за неща от порядъка на век - век и половина.

Имало е по-топли и по-студени периоди, но в днешно време сме свидетели на т. нар. глобално затопляне, случващо се с високи темпове, като причината за това не е някакъв естествен процес, а е човешката дейност.

Газовете, които се отделят от човешката дейност, като въглероден диоксид, метан и много други оксиди и диоксиди създават този изкуствен парников ефект, който затопля планетата с по градус и половина.

"Всеки от нас може да помогне с простички неща - да се придвижваме повече с градския транспорт, отколкото по един в кола, да развием разумно потребителско поведение, да не се купуват произволни неща, да водим поне малко по-екологичен начин на живот", смята младият географ.

За любовта му към географията помагат и преподавателите,

признава той и добавя: "В часовете по география работим не само с учебник, но и с атласи. Те са изключително полезно пособие за географите. Картографията неслучайно е наричана сестра на географията - просто защото, когато се изобрази част от земната повърхност на една карта, нещата се научават и запомнят изключително по-лесно."

Звездемир е пътешественик по душа и вече мечтае да отиде на много от любимите му места.

"Обичам да пътувам и съм изключително радостен, че имах възможността да посетя Тайланд. Една екзотична държава, за която съм чел, но усещането от личното докосване е напълно различно. Пътуването не само променя човека, но и го обогатява изключително много, затова бих искал да пътувам. Досега съм бил в Сърбия и Литва - във връзка с участието ми в Европейската олимпиада по география, в Румъния, в Обединеното кралство и в Тайланд. Тайланд е една от любимите дестинации на Звездемир Пенев.

В Тайланд много ме впечатлиха техните традиции и култура. Успях да наблюдавам различни ритуали с традиционното им облекло, танците, музиката. Имахме културна вечер всъщност, когато бяха представени традиционен ударен и струнни инструменти, танц и даже нещо като боен спорт. Всичко беше незабравимо", разказва Звездемир.

Състезанието има три компонента, в които се включват всички 180 участници. Първият е писмен тест, който е с по-теоретична насоченост. Примерно - да посочат брегова ерозия и начини за нейното предотвратяване.

Вторият компонент е т.нар. теренна работа. Завели ги на едно място, а те трябва на база на наблюденията, които правят, като минават по конкретен маршрут, да определят вида на растителната покривка, какви са проблемите на това място и как може да бъдат решени.

"Тази година теренната работа се проведе на един остров по река Чао Прая,

която минава през Банкок. Не беше лесно, въпросите са предизвикателни и с тях тестват нашите комплексни знания и умения.

На третия ден се проведе мултимедиен тест с 40 въпроса от компютърна презентация", допълва момчето от Варна.

Звездемир благодари на преподавателите си Десислава Темелкова, Димитрина Докимова, Велина Димитрова и Светлана Авджийска, признателен е и на ръководителите на националния отбор - гл. ас. д-р Калоян Цветков и доц. д-р Димитър Желев.

В свободното си време чете книги - не само на географска тематика, но и други, играе шах и се разхожда сред природата.

Обича да прекарва време с географската общност в гимназията, която е сплотена

След XII клас смята да продължи в Софийския университет в специалност, която го привлича със своята иновативност. Тя се нарича "Геопространствени системи и технологии" към Геолого-географския факултет. Отваря възможности за много различни кариери, като например анализатор, картограф, даже може и климатолог.

След абитуриентския бал мечтае да се върне в Литва и да обиколи цялата Прибалтика - място, което го спечелило с невероятната си красота.

"Плановете ми са да остана в България. Възможно е да продължа с магистратура, докторантура в чужбина, но живота си бих искал да прекарам в България. Смятам, че човек трябва да е смел, да преследва мечтите си и да не се отказва", обобщава Звездемир.