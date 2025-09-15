ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Киселова: Отец Иван с неизчерпаема енергия работеше в подкрепа на всички нуждаещи се

Наталия Киселова СНИМКА: Пресцентър на Народното събрание

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова изрази съболезнования по повод кончината на архимандрит Йоан, известен сред православната ни общност като отец Иван от Нови хан. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание. 

„Изпълнявайки своята духовна мисия, отец Иван с непоколебима вяра, мъдрост и неизчерпаема енергия работеше за добруването на своите енориаши и в подкрепа на всички нуждаещи се", посочва Наталия Киселова в съболезнователен адрес до Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил. Председателят на парламента отбелязва, че отец Иван е пример за милосърден и отзивчив към болката на ближния духовник и ревностен защитник на християнските добродетели и нравствените ценности на Българската православна църква.

Председателят на Народното събрание изразява своята увереност, че боголюбивите дела на отец Иван ще продължат да бъдат вдъхновяващ пример за човечност, състрадание и искрена вяра в доброто у хората. Ще го запомним като благ и човеколюбив, като мъдър и отдаден служител на Светата ни Църква и като закрилник на бедните и страдащите, посочва в съболезнованието си Наталия Киселова.

