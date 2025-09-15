ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Велислава Делчева се срещна с временно управляващия посолството на САЩ у нас Х. Мартин Макдауъл

Х. Мартин Макдауъл (вдясно). СНИМКА: Пресцентър на Омбудсмана на Република България

Омбудсманът Велислава Делчева днес се срещна с временно управляващия посолството на Съединените американски щати в България Х. Мартин Макдауъл. Това съобщиха от пресцентъра на Омбудсмана на Република България. 

Омбудсманът го запозна с приоритетите в работата си и изтъкна, че дневният ред на институцията се определя от гражданите, но защитата срещу нарушенията и неправомерните посегателства върху техните права е водещата в дейността на институцията.

„Стремя се да бъда проактивна и настойчива, разчитам на добро сътрудничество с Народното събрание и на диалог с изпълнителната и местната власт, за да решавам успешно проблемите на хората. Давам гласност на проблемите, а фокус в моята работа са уязвимите групи в обществото – възрастните хора, защита на децата, особено на тези в конфликт със закона, социално слабите и хората с увреждания", информира Делчева.

