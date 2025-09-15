ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Арестуваха сина на изявена прокурорка с близо 50 кг марихуана

Белезници Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Синът на изявена прокурорка е заловен с притежание на около 50 кг марихуана. Младият мъж е задържан в село Драка, като преди акцията е следен от криминалисти продължително време, пише NOVA

Арестуваният е един от тримата синове на бившата шефка на специализираната прокуратура и настоящ зам.-апелативен прокурор Валентина Маджарова, която след закриване на спецзвеното се завърна в Бургас и продължи работа като редови прокурор с тенденция да наследи поста на Любомир Петров след пенсионирането му. 

Валентина Маджарова
Валентина Маджарова Снимка: Николай Литов

Полицейската акция пък е под ръководството на отдела по противодействие и разпространение на наркотици и БОП- Бургас.

Белезници
