България получава 7 бойни кораба подарък от Белгия и Нидерландия

7 кораба за военноморските си сили като подарък получава България от Белгия и Нидерландия, съобщи изданието Naval News.

Белгия ще подари на България 4 минни ловци от клас трипартит, какъвто е и българският минен ловец "Цибър". Като предложението на белгийското военно министерство е било одобрено от правителството на кралството на 12 септември.

Корабите ще бъдат предоставени на България като подарък, а българския боен флот ще покрие разходите за ремонти, за да са напълно готови за действие както и за придвижването на корабите до Черно море. Като ремонтите се предвижда да бъдат извършени от белгийски корабостроители.

Отделно България поема ангажимента да обучи украински екипажи за работа на този тип кораби, след като през юни Белгия и Нидерландия дариха на Украйна два минни ловеца от този клас. Двете държави започнаха да подменят минните си ловци, след като заедно поръчаха нови кораби за тази цел.

В момента българския боен флот разполага с три минни ловци, купени от Белгия, които са идентични със седемтте, които ще получим. Освен това в строя са все още и два базови миночистача, построени през 1983 година в СССР и три рейдови миночистача, строени в България в началото на 90-те години на миналия век. Флотът ни разполага и с три фрегати по натовски стандарт.