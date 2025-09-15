Валентин Мундров: България и Полша ще задълбочат сътрудничеството си в сферата на киберсигурността

България и Полша, като държави членки на Европейския съюз, трябва да задълбочат сътрудничеството си и в сферата на киберсигурността, както и при изграждането на устойчиви системи за защита от киберзаплахи. Това заяви министърът на електронното управление Валентин Мундров на среща с Кшищоф Гавковски, заместник министър-председател и министър на цифровизацията на Полша, съобщиха от пресцентъра на министерството.

Само обединени можем да се справим с глобалните предизвикателства, които изискват общ европейски отговор, смята министър Мундров.

Друга тема в разговора между двамата бе потенциалът за тясно сътрудничество между двете държави чрез обмен на опит при разработването на мобилно приложение и дигитален портфейл за гражданите. Те се обединиха около мнението, че са необходими координирани действия за въвеждане на иновативни решения, които поставят гражданите и бизнеса в центъра на административното обслужване.

По думите на министър Мундров Министерството активно работи за улесняване на гражданите и бизнеса чрез интегриране на данни от различни регистри, така че при заявяване на услуга информацията да се получава автоматично.

Министърът запозна полския вицепремиер с мобилното приложение "еЗдраве", чрез което всеки гражданин има сигурен и удобен достъп до своето електронно здравно досие по всяко време и от всяко място. „Усилията ни са насочени към постоянно надграждане на услугите, които се предоставят в мобилното приложение. В това отношение работим в добър синхрон с лекарите и колегите от Министерството на здравеопазването”, отчете министър Мундров.

Двамата министри споделиха общо виждане, че приоритет за двете министерства е цифровизацията на администрация, премахване на хартиения документооборот, както и надграждане на е-услугите, които се предлагат от държавата.

В средата на юли тази година за гражданите в България стана достъпна първата справка от дигиталното досие за автомобилите.