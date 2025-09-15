ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Служители на жандармерията помагат в опазването на реколтата от грозде в Пазарджишко

Диана Варникова

1940
Служители на Зоналното жандармерийско управление в Пловдив помагат на колегите си от ОДМВР-Пазарджик при опазване на обществения ред и лозовите масиви в областта от посегателства по време на гроздобера, съобщи говорителят на пазарджишката полицейска дирекция Мирослав Стоянов.

По план обходите започнаха на 10 септември и ще продължат до 22 септември, когато се очаква да приключи прибирането на реколтата. Ежедневно екипи патрулират край масивите около Септември, Бошуля, Карабунар, Ветрен и Виноградец.

За времето от 10 септември до момента от тях са проверени 193 лица, 123 моторни превозни средства и 12 обекта. За това време не са констатирани сериозни нарушения и няма регистрирани престъпления.

