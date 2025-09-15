Веселин Вучков: 4400 са пенсионерите в МВР, 2000 души не са издържали изпитите си

Близо 4400 са пенсионерите в полицията и пожарната. Над 2000 души не са издържали изпитите си. А около 5000 души имат ТЕЛК решения за нетрудоспособност. В числото влизат и хора от администрацията. Това съобщи пред Би Ти Ви бившият вътрешен министър Веселин Вучков. Според него това не трябва да се допуска. Посочи, че от 2009 до 2013 г. в МВР е имало 14 души с ранг, равен на чин генерал. Сега били над 40.

Имаше един филм - "От нищо нещо". Така е и с инцидента в Русе с побоя над директора на полицията. Такова нещо може да стане навсякъде, но реакцията на ръководството на МВР раздуха ситуацията и я втежни. Така Вучков описа пред Би Ти Ви случаят с бития директор на ОД на МВР-Русе. Той нарече ситуацията "комуникационен проблем" и посочи, че навсякъде в полицейските академии по света се учи как да се дава информация.

За Вучков единствената реформа, станала в последните 10 години в МВР, е увеличението на заплатите от януари тази година. По негово време бюджетът на ведомството бил 1,5 млрд. лв. Вучков бе министър в края на 2014 г. Сега бюджетът е 5 млрд. лв.

ДАНС не е оправдала своето съществуване, каза още Вучков.