ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мадуро за инцидентите между Каракас и Вашингтон: А...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21301306 www.24chasa.bg

Разследването срещу сина на прокурор Маджарова се прехвърля във Варна, разпореди Сарафов

27012
Валентина Маджарова

По разпореждане на и.ф. главен прокурор  Борислав Сарафов разследването срещу сина на бившата шефка на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова се прехвърля във Варна, за да се гарантира неговата обективност и безпристрастност, научи "24 часа". Причината е, че тя е магистрат в апелативната прокуратура в Бургас.

Очаква се варненската прокуратурата да удължи ареста до 72 часа, а после да поиска и постоянен арест. Младият мъж беше задържан с 50 кг марихуана. 

Валентина Маджарова беше шефка на Специализираната прокуратура до нейното закриване. След това стана зам.-шеф на апелативната прокуратура в Бургас. По предложение на Сарафов преди две години Прокурорската колегия на ВСС я освободи  от ръководния пост и тя остана редови магистрат.  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Валентина Маджарова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)