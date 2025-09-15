Разследването срещу сина на прокурор Маджарова се прехвърля във Варна, разпореди Сарафов

По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването срещу сина на бившата шефка на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова се прехвърля във Варна, за да се гарантира неговата обективност и безпристрастност, научи "24 часа". Причината е, че тя е магистрат в апелативната прокуратура в Бургас.

Очаква се варненската прокуратурата да удължи ареста до 72 часа, а после да поиска и постоянен арест. Младият мъж беше задържан с 50 кг марихуана.

Валентина Маджарова беше шефка на Специализираната прокуратура до нейното закриване. След това стана зам.-шеф на апелативната прокуратура в Бургас. По предложение на Сарафов преди две години Прокурорската колегия на ВСС я освободи от ръководния пост и тя остана редови магистрат.