8800 ученици и над 700 първокласници влязоха в класните стаи във Велико Търново

Кметът Даниел Панов уважи церемониите в три училища

8800 ученици влязоха в класните стаи във Велико Търново и общината днес. За поредна година първокласниците са над 700.

По традиция кметът Даниел Панов уважи церемониите по откриване на учебната година в Основно училище „Св. Патриарх Евтимий", Средно училище „Емилиян Станев" и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий". Той поздрави учениците, учителите и родителите и подчерта високото ниво на образованието във всички училища в старопрестолния град и общината.

„Благодаря ви, скъпи учители, че сте посветили себе си на апостолската мисия да водите децата на Старата столица по пътя на учението. Благодаря Ви от сърце, че с толкова отдаденост и любов, с грижа, търпение и мъдрост сте превърнали училището истински дом на духа", обърна се към педагозите Панов. На учениците той пожела учебна година, пълна с надежди, приятелства, открития и много постижения. А на родителите – да дават кураж и вяра на децата, за да вървят уверено напред.

Основно училище "Св. Патриарх Евтимий" посрещна своята 56-а учебна година с пълен училищен двор и 5 паралелки първи клас. Училището е сред най-добрите, подчерта Даниел Панов и пожела на новия директор Ивелина Дачева и целия й колектив да направят още по-големи крачки в развитието на ОУ "Св. Патриарх Евтимий".

Над 140 са първокласниците в Средно училище "Емилиян Станев" - най-голямото както във Велико Търново, така и в Северна България. Посрещането им бе акцент в тържеството за откриването на учебната година, а кметът Даниел Панов поздрави първолаците във всяка от шестте паралелки.

Панов пожела на новия директор на СУ „Емилиян Станев" Диана Добрева да надгради всичко, постигнато досега от дългогодишната директорка Кина Котларска и предшествениците й.

Хуманитарна гимназия "Св. св. Кирил и Методий" стартира новата учебна година с над 200 ученици – 10 пъти повече спрямо времето преди 8 години. Успешен е приемът тази година – и двата профила в осми клас са пълни, което подчертава отличната работа на директора Павлин Витанов и екипа му.

Заместник-кметовете на старопрестолния град също уважиха тържествата за 15-и септември. Снежана Данева-Иванова бе гост в Частно начално училище „АзБуки" в с. Беляковец. Мариела Цонева поздрави учители, ученици и родители в Американски колеж „Аркус". Георги Недев бе част от откриването на учебната година в Основно училище „Петко Р. Славейков" и Старопрестолна гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов". Проф. Георги Камарашев бе в Средно училище „Владимир Комаров".

Сред гостите на тържествата в ОУ „Св. Патриарх Евтимий", Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров" и Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий" бяха заместник-министърът на образоването Петър Николов, областният управител и председателят на Великотърновски общински съвет Венцислав Спирдонов.