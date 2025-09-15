Димитър Ганев: Петият вот на недоверие ще последва съдбата на предходните

Петият вот на недоверие ще последва съдбата на предходните. Той обаче е различен, тъй като предишните бяха по-скоро в услуга на управляващите, а този ще събере най-широка подкрепа. Две напълно непримирими опозиции – ПП-ДБ и „Възраждане" - ще гласуват като един блок. Това каза политологът Димитър Ганев пред NOVA NEWS.

Той посочи, че към момента има две опозиции и два протеста, които „по никакъв начин не могат да си говорят". Ганев допълни, че ПП-ДБ подкрепят правителството по отношение на еврото, но „Възраждане" не.

„Костадин Костадинов нарича варненския кмет корумпиран, очевидно не може да се очаква „Възраждане" да отидат на протеста срещу ареста на Благомир Коцев", допълни той.

Политологът смята, че няма как да се създаде единен фронт в опозицията, тъй като при нея отделните формации имат идеологически различия.

Димитър Ганев обясни, че има сериозна дистанция между ПП-ДБ и Румен Радев. И допълни, че „Възраждане" гледа „с ревност" към президента, тъй като с искането за референдум за еврото, „той стъпва в електоралното им поле".

Ганев посочи, че ГЕРБ си дава сметка, че на президентските избори не печели най-голямата партия. „Борисов иска да избегне на втория тур да има електорален съюз на няколко формации, които да победят", допълни той.