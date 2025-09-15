Хванатият с марихуана за над 11,8 млн. лв. трябвало да получи 50 хил. евро за доставката й

Задържаният на ГКПП Капитан Андреево с марихуана за над 11,8 млн. лв. шофьор на камион разказа пред състав на Окръжния съд в Хасково, че е трябвало да получи 50 хил. евро възнаграждение при доставката ѝ.

Съдът постанови за 49-годишния мъж, който е турски гражданин, постоянна мярка за задържане с мотив, че има обосновано предположение, че именно той е извършил престъплението, за което е обвинен, няма постоянен адрес в България и има опасност да се укрие с цел да избегне наказателно преследване, съобщи БТА.

В залата мъжът призна за пратката, с която е бил допълнително натоварен камионът му, но каза, че не е знаел за точното ѝ количество, нито че става въпрос за високорисково наркотично вещество. Той посочи, че му е било обяснено, че ще превозва тютюн. Товарът е трябвало да достави срещу съответно възнаграждение на паркинг в Турция.

Ако вината му бъде доказана, законът предвижда лишаване от свобода от 20 до 30 години и глоба между 200 хил. и 300 хил. лева. Постановеното днес определение на Окръжен съд – Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок.

Общо 739,180 кг марихуана са открити при щателна проверка в камиона с полуремарке с немска регистрация, съобщиха по-рано днес на съвместен брифинг представители на Агенция „Митници“, на Окръжна прокуратура – Хасково и на МВР. Пратката беше определена като рекордно количество марихуана, залавяно на пункта „Капитан Андреево“ през последните 15 години.