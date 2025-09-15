Красимир Вълчев: Детските градини са сред най-важните институции за приобщаването на децата

Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с екипите по Механизма за обхват в СУ „Найден Геров" в пловдивския квартал „Столипиново". Това съобщиха от пресцентъра на МОН.

По думите му детските градини са сред най-важните институции за приобщаването на децата, защото през първите седем години се развиват комуникативните им умения и социализацията. „Научете ги на базова грамотност и не следвайте сляпо учебните програми ако не са я изградили. Образованието изисква ежедневни и многочасови усилия", каза министър Вълчев и благодари на екипите за всеотдайната работа.

Според него ключова е ролята на учителите и медиаторите и подчерта, че върху тях пада основната тежест. „Когато погледнем назад обаче виждаме, че всичко това си е струвало и дава резултат. Ще ги оценят и хората, и общността, а ние като институции ще ви подкрепяме още повече", категоричен беше Красимир Вълчев.

Министърът изтъкна важността на езиковата интеграция в процеса по обхващане на децата и припомни, че е предложено тя да бъде регламентирана в Закона за предучилищното и училищното образование. Той подчерта, че по тази тема трябва да се чуе мнението на хората по места и то ще бъде взето предвид при разписването на подзаконовата нормативна уредба, така че мерките да се приложат максимално ефективно.

По думите му съвместната работа на институциите дава резултати, но трябва да бъде още по-целенасочена и добре координирана. Действията по обхващане на децата в системата са приоритет на национално ниво, което бе категорично заявено и на междуведомствената среща през лятото, свикана от премиера Росен Желязков. Според министър Вълчев там, където в тази дейност са включени кметовете и областните управители Механизмът действа по-ефективно. „Когато работим заедно, тогава се постигат истински добри резултати", каза той.

На срещата присъстваха също кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова.