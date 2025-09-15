Киселова посети и разгледа археологически обект Антична крепост Равадиново край Созопол

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова и народни представители посетиха и разгледаха археологически обект Антична крепост Равадиново край Созопол. Това съобщиха от пресцентъра на Народното събрание.

Ръководителят на археологическото проучване Павлина Девлова от Националния исторически музей ги запозна с работата до момента и изрази мнение, че ако крепостта бъде възстановена, разкритото ще бъде много интересно за всички посетители. Цялата крепост е построена в средата на 5 век преди Христа, което е 2500 години назад във времето, разказа тя. Археологическите разкопки в Равадиново започват през 2017 г. и вече осем сезона разкриват важни части от укрепителната система и вътрешността на крепостта. Павлина Девлова уточни, че се чака финансирането за втория етап на проучването от Министерството на културата и ако се получи, работата ще продължи.

Учените отбелязаха, че проучването на добре запазената антична крепост Равадиново, разположена на територия от над 10 декара в местността Чиплака, е едно от най-значимите археологически открития в Черноморския регион през последното десетилетие. Тези открития не само разширяват нашето разбиране за древната история на Черноморска Странджа, но и подчертават значението на региона като важен търговски и културен център през Античността. Нейните находки предоставят уникални данни за ежедневието и културните взаимодействия в този район. Сред най-ценните находки е изключително добре запазен керамичен перирантерий (тип съд за ритуални и култови цели), който няма аналог досега.

След посещението на археологическия обект председателят на парламента и народните представители Станислав Губеров и Любен Дилов посетиха и музея в Созопол. На събитието присъства и заместник-кмета на община Созопол Тодор Дамянов.