Синът на прокурорката въртял наркоферма в средецкото село Драка

Синът на бившата шефка на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова е въртял наркоферма в средецкото село Драка, научи "24 часа". Родителите му били в шок, както и хора, които познавали момчето като тихо и интелигентно.

Бащата държал заведение в Средец. Именно от там започва кариерата на майката Валентина Маджарова, която бе районен прокурор на Средец.

Синът на изявена прокурорка беше заловен по-рано днес за притежание на около 50 кг марихуана. По разпореждане на и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов разследването срещу сина на бившата шефка на вече закритата Специализирана прокуратура Валентина Маджарова се прехвърля във Варна, за да се гарантира гарантира неговата обективност и безпристрастност. Причината е, че тя е магистрат в апелативната прокуратура в Бургас.

Очаква се след като делото бъде възложено на наблюдаващ прокурор на принципа на случайното разпределение, да бъде издадено постановление за задържане за срок до 72 часа и Районна прокуратура-Варна да поиска от съда да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража", уточниха от прокуратурата.