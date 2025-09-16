Разрешават да си направим сами до 500 литра вино и 30 литра ракия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Производителите на грозде ще могат да продават продукция си само на регистрирани търговци

До 500 литра вино и 30 литра ракия за домашна употреба ще могат да си произвеждат физическите лица, които не са регистрирани като винопроизводители.

Това предвиждат новите промени в Закона за виното и спиртните напитки, публикувани за обществено обсъждане в понеделник.

Досега разрешеното количество беше 1000 кг, или около 700 литра алкохол. Целта на новите изменения е да се свие производството на нерегламентирано вино.

Към момента регистрираните малки обекти за дестилиране, както е официалното название на казанджийниците, са около 1500.

По закон домашна ракия може да се вари само в тях, и то при спазване на строги правила. Всяко семейство има право да извари до 30 литра ракия от собствени плодове. За това количество се

плаща акциз по намалена наполовина ставка

За всеки литър отгоре се плаща пълната ставка на акциза.

С други думи - за 40-градусова ракия се дължат 2,20 лева на литър за първите 30 литра и по 4,40 лева за всеки литър отгоре. Ракията е само за лична консумация, продажбата е строго забранена, тя не може да се търгува в интернет, да се продава в заведения и т.н., припомнят от Агенция “Митници”.

Производство на етилов алкохол от земеделски произход, дестилати от земеделски произход и спиртни напитки с цел продажба се извършва само от регистрирани търговци, затова в новите текстове е записано, че производителите на грозде могат да продават продукцията си само на такива.

На практика производителите на грозде и вино плащат за държавни услуги

за физико-химичен и микробиологичен анализ. Тарифата за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното, бе приета от Министерския съвет през 2022 г. и сега с постановление на кабинета се предлага да бъдат актуализирани, като общественото обсъждане изтече преди дни. Промяната е обусловена най-вече от увеличените разходи за консумативи и разходите, свързани с издръжката на тези дейности.

Най-евтината услуга - относителната плътност, поскъпва с 42%, или от 11 на 15, 65 лв., а най-скъпата - добавка на синтетичен глицерол и метокси пропандиол – с 26%, или от 416 на 524,16 лв.

За анализ на алкохолно съдържание производителят ще трябва да заплати 19,56 лв., или с близо 6 лева повече спрямо предишните цени.

За редуциращи захари от 21 лв. таксата нараства на 27, 38 лв., с 42% се увеличава себестойността за обща (титруема) киселинност. От 11 лв. тя става 15, 65 лв.

За анализ на летливи киселини ще се плащат 19, 56 лв., като сега действащата тарифа е 16 лв. От 20 на 54,77 лв. пък става цената за издаване на сертификат за безопасност на виното, предназначено за износ в трети страни.

“Когато е за нуждите на контрола, тоест когато инспектори от агенцията отидат в магазина или на пазара и взимат проби за анализ, този, от когото се взема тази проба, не плаща, защото държавата го поема като разход”, обяснява Красимир Коев - председател на агенцията по лозата.

С новите текстове не се променят изискванията за допълнителни специфични традиционни наименования,

които се изписват на етикетите.

Ракия ще може да носи надписа “отлежала” само ако е съзрявала в дъбови бъчви не по-малко от 6 месеца, а “стара” - тази, която е съзрявала в дървени бъчви не по-малко от 3 години.

Бренди или ракия може да се предлагат като “специални”, ако са произведени по традиционна технология или от специални сортове грозде или плодове.

“Резерва” на етикета може да се сложи само ако напитката е произведена от дестилати, съзрявали в дървени бъчви, като средната възраст на купажа е не по-малка от 5 години, а за “специална резерва” - не по-малка от 10 години.

Производители и търговци, които слагат тези надписи на етикета, без да са спазили изискванията на закона, ще бъдат глобявани с между 30 хил. и 50 хил. лева.