55 000 за първи път на училище в годината на промените - без джиесем, а изпитът интегрален (Обзор)

250 000 ученици с право на 300 лв. еднократна помощ

55 000 първокласници и общо над 716 000 ученици събра първият звънец. Те прекрачиха прага на 2300 училища за старта на годината на промените.

През следващите месеци ученици и учители заедно ще откриват как се учи, вместо да се наизустява, и се добиват умения. А успешен ли е процесът българското училище постепенно да става по-практически насочено, ще премери първият интегрален изпит на изхода на прогимназията. Тестът по математика след 7-и клас за първи път в края на тази учебна година ще включва и задачи по природни науки, а и ще продължи да се увеличава делът на тези, които изискват мислене и се доближават по формат до тестовете PISA.

Всички пък - от първокласниците до абитуриентите, трябва да свикнат, че в училище не могат да вадят мобилния си телефон.

“Едно от най-ценните неща, които можем да направим, е да възпитаваме децата си в уважение към учителите. Ние самите да ги подкрепим. Към учителите съм апелирал да взаимодействат максимално с родителите, защото ние заедно имаме една най-важна мисия - да направим децата можещи, знаещи и добри хора”, каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев. Той откри учебната година в столичното 119-о средно училище “Акад. Михаил Арнаудов”, а по-късно и в 200 ОУ “Отец Паисий” в село Лозен. Министърът на образованието Красимир Вълчев и директорът на 119-о училище Диян Стаматов удрят първия звънец. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

Премиерът Росен Желязков пък каза: “Най-важно е децата да се учат на знание, на почтеност, на морал, да участват в спортни надпревари. Изследване показва, че спортът в училището повишава успеха и резултатите. Това е част от ролята и мястото на държавата, на учителите и на семейството. Защото децата са смисълът на нашия живот”. Той беше при учениците в 83-о ОУ “Елин Пелин” в Панчарево. Росен Желязков поздравява ученици и учители в 83-о ОУ в Панчарево.

“Просветеният, образован народ е неуязвим за демагогиите и всякакви домогвания”, обърна се президентът Румен Радев към учениците от столичната Първа английска гимназия и 112-о ОУ “Стоян Заимов”. Вицепрезидентът Илияна Йотова пък откри учебната година в средно училище “Д-р Петър Берон” в Костинброд, в което е учила. “Винаги може да се допиташ до изкуствения интелект, но важното е да запазиш и развиваш естествения интелект”, каза вицепрезидентът. Илияна Йотова разговаря с ученици от Костинборд

Вярата и знанието не просто вървят ръка за ръка, но те са двете страни на една и съща монета, обърна се към учители и ученици патриарх Даниил, който на 15 септември гостува на 51-о училище “Елисавета Багряна”.

Вече е отпусната сумата за еднократна помощ на 145 хил. деца за тази учебна година чрез Агенцията за социално подпомагане. Право на 300 лв. имат всички ученици от 1-и, 2-и, 3-и, 4-и и 8-и клас, без подоходен критерий, но при условие, че ходят на училище. Половината сума се изплаща на старта на учебната година, а останалата - през втория срок. Очаква се да бъдат подкрепени общо около 250 000 деца.

