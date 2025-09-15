Външно скастри Митрофанова заради дроновете в Полша (Обзор)

Тя поддържа руската позиция - не атакували те

Министерството на външните работи скастри Русия за навлизането на дронове на територията на Полша миналата седмица. Посланик Елеонора Митрофанова е била привикана във Външно в понеделник, за да ѝ бъде връчен демарш - дипломатическо изявление на правителството или дипломатическите органи на една държава към друга, по-силно от нотата. Генералният директор по политическите въпроси на МВнР Гергана Караджова е връчила писмен демарш на Митрофанова. В него България осъжда по най-категоричен начин умишленото нарушаване на въздушното пространство на Полша и Румъния и изразява абсолютна солидарност със съюзниците си. Външният министър Георг Георгиев Снимка: Николай Литов

България разглежда тези безотговорни действия на руската страна, включително навлизането на руски дрон във въздушното пространство на Румъния на 13 септември 2025 г., като заплаха за сигурността на европейските граждани, регионалната стабилност и международния мир. Тази провокация на руската страна не е изолиран инцидент, а е част от поредица от неприемливи нарушения на въздушното пространство на редица държави членки на ЕС и НАТО, от 2022 г. насам, сочещи по-скоро за ескалираща кампания на Русия, отколкото воля за деескалация, гласи текстът. В него пише още, че тези руски действия само укрепват решимостта на България да подкрепя Украйна.

Руското посолство излезе с публичен отговор, в който поддържа националната позиция - отричат тези поне 19 дрона да са техни и обвиненията били “неоснователни”.