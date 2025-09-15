Румен Радев иска пари за коли, щом НСО вече няма да вози хората му (Обзор)

Близо 14 млн. е бюджетът на "Дондуков" 2 сега, президентът настоя за увеличение

Допълнителен бюджет, с който да се купят коли и да се наемат шофьори за президентството. Това поиска Румен Радев в понеделник, след като в края на миналата седмица депутатите гласуваха законови промени, с които хората от администрацията на държавния глава няма да бъдат возени повече от коли на Националната служба “Охрана” (НСО).

Всяка една, дори и регионална дирекция на министерствата има служебни автомобили. В президентството няма такива. Няма проблем, нека не бъде НСО. Но трябва да се осигури бюджет или шофьори, за да може тези хора да могат да ползват автомобили, обясни Румен Радев в понеделник в отговор на журналистически въпрос. Това е първият път, в който той коментира публично казуса, след като депутатите се захванаха с темата.

Всичко започна през август, когато бившият МВР шеф и настоящ депутат от ДПС-НН Калин Стоянов се възмути на видеа в интернет, на които се вижда кортеж от седем коли, с който Радев отишъл във военноморското във Варна. Местни коментираха, че

блокирал града с колите си

Тогава Стоянов изпрати запитване до президентството с колко коли се е движил Радев и кой е бил с него. Повече от месец по-късно отговор няма, но и самият той се позова на член от правилника на парламента, на който президентът не е длъжен да отговаря. След това депутатът внесе промени в закона. Кортежът на Радев във Варна: 4 коли, 2 джипа и микробус на НСО, придружавани от полицейска кола и мотори. СНИМКА: YOUTUBE/ @newshubbg

Миналия четвъртък парламентарната комисия по вътрешна сигурност прие на първо четене, че НСО вече няма да вози администрацията на президента. По принцип на тях не им се полагат коли, но законът гласи, че НСО “осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на републиката”, т.е. ги превозват, когато трябва да пътуват с президента по работа. КАЛИН СТОЯНОВ Снимка: Архив

В неделя Калин Стоянов влезе в онлайн спор със секретаря на президента по отбрана и сигурност Димитър Стоянов за това с колко коли се е движил Радев във Варна. Според Стоянов от “Дондуков” 2 са били командировани шест души - петима от президентството и един от НСО, с три коли. Депутатът Стоянов го обвини, че лъже. От думите на секретаря на президента обаче

така и не стана ясно какви са тези коли,

щом не всички са били в кортежа на Радев. На видеото ясно се виждат четири коли, два джипа и микробус на НСО, придружавани от полицейска кола и мотори.

Няколко дни след случката през август от Петрова нива Радев попита защо има политици, пазени и от НСО, и от жандармерията, и обвини властта, че “режисира скандали, за да прикрие своята безпомощност в овладяването на инфлацията и кризите”, но без да назовава имена.

Заложеният бюджет на президентската институция за 2025 г. е над 13,8 млн. лв.,

като най-много са за персонала - 9 837 100 лв. (за заплати, осигуровки и други възнаграждения). На “Дондуков” 2 работят 157 души, от които 146 са на щат.

Бюджетът на НСО за 2025 г. пък е почти 100 млн. лв. Службата, начело с ген. Емил Тонев, отговаря за сигурността и транспорта на висшите политици, затова и няма много публична информация за дейността ѝ.