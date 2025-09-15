Кметът на Ловеч: Малка е вероятността прогонената мечка да се върне в града

Малка е вероятността прогонената от Ловеч мечка да се върне в града. Разпоредил съм на служители на общинския отдел по контрол и сигурност да извършват по-чести обходи вечер около района, където е забелязано животното. Това каза за БТА кметът Страцимир Петков, след състоялото се заседание на Общинския щаб за бедствия и аварии, свикано по този повод. На него са присъствали и представители на Ловно-рибарската дружинка, както и директорът на зоопарка д-р Ивайло Станков.

Петков призова гражданите да не бъдат агресивни при случайна среща с дивото животно, като добави, че за момента то е прогонено от града.

Той съобщи, че мечката е около тригодишна.

Директорът на зоопарка Ивайло Станков обясни, че това са опасни животни, но в случая не е видял нещо притеснително. „Мечката е влязла в града да търси храна, но и от самия клип се вижда как кучета я гонят, тя не ги напада, а просто бяга“, каза той.

По думите му, ако хората видят мечка, не трябва да я провокират по никакъв начин. „Инструкциите по принцип са следните. Вижда се мечката, не се провокира по никакъв начин, сигнализира се на телефон 112, опитайте се да бъдете защитени, т.е. да сте в автомобил или да влезете в сграда. Органите на реда, полиция идват и тук се касае за прогонване на животното извън населената част“, добави д-р Станков.

Той също каза, че вероятността животното да се върне е малка.

Директорът на зоопарка обясни, че прогонването му се осъществява с патрони с лютив газ и с всякакви други неопасни методи за живота му.

По повод зачестилите случаи на мечки, забелязани в населени места, той обясни, че в последните години популацията на кафява мечка в България е изключително голяма. „Борят се за територия, в която трябва да има храна, но тази година в гората няма толкова много плодове, например като ябълки и сливи. Затова търсят храна в населените места“, посочи д-р Станков.

Кметът добави, че ангажиментът към тези животни е на Министерството на земеделието и храните, както и на Регионалната инспекция по околната среда и водите - Плевен, която е сигнализирана за случая. „Ако бъде доказано, че животното е агресивно, или че се е хранило с месо, вече има процедури за по-нататъшно действие“, каза още Страцимир Петков.