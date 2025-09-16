Да се разпишеш с писалката на Стамболов или да сложиш шапката на лакей от царската каляска - само в музея на София на 17 септември

Виртуалната реалност влиза в Регионалния исторически музей

С удължено работно време и много ателиета за най-малките посрещат той и филиалите му за празника на София

Представяте ли си да пишете с перото на Стефан Стамболов или да го изчистите в гъбата паяк? Или пък да седнете на трона на цар Борис в двореца? А защо не и да си сложите шапка на лакей, който придружава царската каляска?

А като награда ще има виртуална снимка с шапката на лакея. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Всичко това може да се случи виртуално, а за спомен да ви остане снимка. Това ще са част от наградите в новата игра, която предлага на посетителите си Регионалният исторически музей в София. “Търсачи на съкровища” ще се активира с QR код на влизане в музея, а снимките с виртуалните реалности ще са част от наградите при правилни отговори на въпросите в нея, които са за историята на столицата и експонатите в музея. Играта е създадена с финансовата подкрепа на програма „Европа" на Столична община.

Друга игра - MiMu, също разработена с финансиране от Столична община, програма „Култура", представя археологическото наследство на София. В търсене на отговори на въпросите участниците преминават през лабиринтите от древни останки в археологическата експозиция “Антична Сердика” и в археологическото ниво на базиликата “Св. София”.

Това са киоските, на които ще върви една от новите игри в музея. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Така с игри, ателиета, нови изложби и интересни беседи на 17 септември музеят ще отбележи 10-ата годишнина от откриването на постоянната си експозиция. В празничния ден по традиция входът за музея и всичките му филиали, сред които Античен комплекс “Сердика”, Триъгълната кула и археологическото ниво на базиликата “Св. София”, ще е безплатен, а работното време е удължено до 20 ч.

Друг акцент за празника ще е изложбата за праисторическото селище Слатина - най-старото в Софийското поле и едно най-старите на Централните Балкани - съществувало преди 8100 г. “Тази изложба е по-различна от всичко, правено досега, защото идеята ни е да покажем живота в онези години в това селище чрез цветни възстановки на древните хора и техните дейности”, обясни авторът на изложбата акад. проф. Васил Николов. Специално са изработени

възстановки на къща, на рало с два вола,

на вертикален тъкачен стан за ленено платно и други. Цветни пана, генерирани с помощта на изкуствен интелект, но редактирани от археолози и историци, ще покажат как хората, живели по тези земи преди хилядолетия, са прекосили Егейско море със салове и как са създали земеделската цивилизация на Балканския полуостров. За

първи път ще бъдат показани и две оригинални части от праисторически съоръжения -

купол на пещ от постройка и колона, която е част от обредно съоръжение, непознато досега по нашите земи. Множество текстове ще поясняват разликата между каменна брадва и секира, какво е двускатен покрив, кои са частите на ралото и т.н. А за 20 от предметите са подготвени аудиозаписи, достъпни чрез QR кодове, с още интересни факти.

Малчуганите пък ще могат да измерят ръста си по гигантски съд или да рисуват с четки от глигански косъм, като предците ни.

Детска работилница ще има и към другата временна изложба, която ще е акцент в музея - за графика и изкуствовед Васил Захариев, автор на голяма част от банкнотите на Третото българско царство, които са били в употреба между 1929 и 1942 г. Участниците в ателието ще могат

да си изработят собствен дизайн на банкнота,

вдъхновени от представените в изложбата оригинали. Освен това графикът е рисувал менюта за царския дворец, брачни свидетелства и други документи от онези години.

В експозицията за Васил Захариев са показани рисуваните от него банкноти. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Експозицията е разположена в нетрадиционна форма - като времева линия, която преминава през живота на основоположника на българската графика. Представени са материали от фондовете на Държавна агенция „Архиви" и Историческия музей в Самоков. Показани са оригинални произведения, лични вещи, запазени автентични документи и фотографии от богатия архив на твореца. Паралелно с дейността си на художник, Васил Захариев е бил и преподавател в Художествената академия по графика и декоративни изкуства. Ректор на Академията от 1939 до 1943 г.

В училището по археология при Ларгото децата имат кът, където на терен да видят как се работи. Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

За деня на София музеят предвижда още атракции. В образователния център към Античен комплекс “Сердика” ще има Училище по археология, където децата ще видят как се работи “на терен” и ще изследват монети и антични съдове, за да установят от кой период са.

Желаещите да научат

как хан Крум завладява Сердика

ще могат да го направят по време на лекция в конферентната зала на Ларгото. Беседи за изчезналата улица “Търговска” и античния некропол под базиликата “Св. София” също са част от програмата. А виртуалната реалност в Триъгълната кула на Сердика ще помогне на посетителите там сами да си построят крепостна стена и кула.

Сред новостите в Регионалния исторически музей са специалните табла с текстове на Брайл и експонати за незрящи, подходящи за опознаване чрез допир - макети на емблематични сгради в София, археологически находки и др.