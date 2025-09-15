Над 300 творби са в биенале "Тенец"- Монтана, журито допусна 84

В онлайн етапа на националната изложба биенале "Тенец" - Монтана взеха участие над 300 творби в 4 раздела – живопис, графика, скулптура и приложни изкуства. Журито допусна 84 от тях до втория етап. Пълният списък на класираните за заключителния кръг на конкурса е публикуван на сайта на Община Монтана. За да се запази анонимността, респективно обективността на журито при оценяването на творбите, в списъка са включени само инициалите на имената на авторите, класирали се за втория етап на Биенале "Тенец" и пълното описание на отличените творби.

Очаква се допуснатите до заключителния етап на биеналето да изпратят оригиналите на своите произведения до 25 септември на адреса на Художествена галерия „Кирил Петров" – ул. „Цар Борис III" №17А, 3400 Монтана.

Професионално жури ще оцени оригиналите и ще номинира по трима автори във всеки от разделите като един от тях ще бъде победител. То ще определи и носителите на наградите на името на Радичков, на СБХ и за млад автор. Съгласно регламента на биеналето тази година наградният фонд е над 11 хиляди лева.

Община Монтана организира биенале "Тенец" в чест на Йордан Радичков от 2014 г. Събитието се осъществява в сътрудничество със Съюза на българските художници и неговото Представителство в Монтана, местното Дружеството на художниците „Тенец" и Художествената галерия „Кирил Петров" към Регионалния исторически музей в града.