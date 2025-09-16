Сбогуваме се с отец Иван от Нови хан

Днес ще се състои опелото на отец Иван от Нови хан, който от години се грижеше за хората, изпаднали в беда. Духовникът ще бъде изпратен в последния му земен път в 12:00 часа в храм „Света Троица". В неговите приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Здравето на духовника се влоши през последните години, но въпреки това той продължаваше да се грижи за децата.

Отец Иван е роден през 1945 година в село Благово. Завършва строителен техникум и започва работа. Ненадейно след пътна злополука, при която си удря главата и губи съзнание получава духовно просветление. Напуска работа и решава да стане свещеник, съобщи Нова тв.