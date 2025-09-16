ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словения учреди държавна отбранителна компания в о...

Жители на "Красно село" протестират срещу строежа на нови сгради и изсичането на дървета

Жителите на квартала протестират срещу застрояването и изсичането на дървета

170 души са подписали подписка против строенето на три нови сгради в софийския квартал "Красно село".

"В момента ние дишаме, тук има въздух, те искат да изсекат 30 дървета и да ни отнемат въздуха. От 60 години тук са играли нашите деца, тук е бъдещето", казват хората и подчертават, че на мястото има цяла екосистема с различни животни. Те настояват да се провери собствеността и да се направи предварително общественото обсъждане, преди да се приеме промяна в ПУП, показва репортаж на Би ти ви.  

Според Столична община има обществено обсъждане, на което всеки може да вземе участие, на заседанието ще се реши дали строежът е законосъобразен, като то ще се излъчва онлайн. 

