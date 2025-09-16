ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Словения учреди държавна отбранителна компания в о...

90 пожара са потушени у нас за последното денонощие

Пожар Снимка: pixabay

90 пожара в страната са били потушени за последното денонощие. Това съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) на сайта си. Екипите на пожарната са реагирали на 128 сигнала за произшествия.

При пожар за изминалите 24 часа има един пострадал. В 11:00 часа вчера е получено съобщение за възникнал пожар в изоставена сграда в столичния ж.к. „Сухата река“. Пострадал е мъж на 59-години, без постоянен дом. Той е бил обгазен и с леки обгаряния по тялото. Прегледан е на място и транспортиран до Университетската многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина (УМБАЛСМ) „Н. И. Пирогов“. Причината за инцидента е небрежност при боравене с открит огън.

В София горя и старо сметище в района на столичните квартали „Младост" и „Горубляне". 

С преки материални щети са 14 от пожарите за денонощието. Шест от тях са горели в жилищни сгради. Без материални щети са възникнали 76 пожара.

Извършени са 32 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.

 

 

