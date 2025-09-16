Един е загинал и 24 са пострадали при катастрофи у нас за изминалото денонощие

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Един човек е загинал, а 24-ма са пострадали при катастрофи в страната за изминалото денонощие. Това съобщиха от МВР на сайта си. Тежките пътни произшествия са 22.

В София са регистрирани две тежки и 28 леки катастрофи. Има един загинал и един ранен.

От началото на месеца при 323 пътнотранспортни произшествия са загинали 22-ма души и са пострадали 373-ма. От началото на годината жертвите на пътя са 308, пострадалите са 6055. Тежките пътни инциденти са 4829. В сравнение със същия период на миналата година от МВР отчитат осем загинали по-малко.