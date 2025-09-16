Неформален кръг се зае да търси кандидат-президент за ПП-ДБ из фейсбук

През последните дни набира скорост нова гражданска инициатива с политически акцент – „Форум за демократично действие". Тя обединява десетки професионалисти от различни сфери, които заявяват, че целта им е „единство на демократичната общност".

Засега инициативата е активна основно във Фейсбук, където се представя като „неформален кръг от съмишленици и експерти с различни убеждения, но обединени в защита на основните демократични ценности". Първата им цел е да се търси обща кандидатура за президент, зад която да застанат „всички свободомислещи българи". Организаторите открито посочват, че разчитат най-вече на подкрепата на ПП–ДБ.

"Събира ни очевидното – необходимостта от единство, от мобилизация и победа на предстоящите президентски избори. Обединението, което смятаме за крайно наложително, включва не само стабилна про-европейска коалиция на Продължаваме Промяната и Демократична България, но и привличане на близки по възгледи и програми партии и граждански организации, взаимодействие между професионалните политици и гражданите, мобилизация на онези, които не гласуват", пише в текста, с който "Форум за демократично действие" се представя пред публиката.

Засега гражданските дейци не споменават други политически сили, освен ПП-ДБ, които да привлекат към замисъла си за обединение, пише "Сега".

Групата очертава профила на бъдещия кандидат за държавен глава: "да е представител на широк спектър привърженици на демокрацията, за да олицетворява и да съдейства за единството на нацията, както изисква конституцията". Кандидатът трябва да се ръководи от три приоритета: "да защитава националните интереси, да подкрепя Украйна и сигурността на ЕС и да е непримирим към корупцията и ограбването на държавата".

Конкретни имена за "Дондуков" 2 все още не се обсъждат публично.

До момента "Форум за демократично действие" наброява 35 души, много от които са познати на публиката: културологът Александър Кьосев, политолозите Даниел Смилов, Светослав Малинов (бивш депутат и евродепутат от ДСБ - бел.а.) и Евгений Дайнов, пиарите Арман Бабикян (бивш депутат от ИБГНИ - бел.а.) и Любомир Аламанов, журналистите Георги Лозанов, Веселин Стойнев и Бойко Станкушев, политиците Тодор Тагарев (бивш министър на отбраната в кабинетите "Райков" и "Денков" - бел.а.), Надежда Нейнски (бивш министър на външните работи в кабинета "Костов" и екслидер на СДС - бел.а.), Велизар Шаламанов (бивш министър на отбраната в кабинета "Близнашки" и ексдепутат от ДБ - бел.а.) и Бойко Ноев (бивш министър на отбраната в кабинетите "Инджова" и "Костов" - бел.а.), Велислав Величков от "Инициатива Правосъдие за всеки" (бивш депутат от ОДС - бел.а.), Йонко Грозев - бивш съдия в Европейския съд по правата на човека, Илиян Василев - бивш посланик в Москва, и др.