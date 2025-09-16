Пенсионер-рекордьор по глоби спечели 29 дела срещу КАТ

Пенсионерът от Перник Методи Александров, който преди година се превърна в своеобразен рекордьор по пътни нарушения, без дори да е шофирал, успя да докаже своята невинност. След 29 спечелени съдебни дела всички наложени му глоби на стойност хиляди левове са отменени. Историята намери своята развръзка и показа, че справедливостта може да възтържествува, но остават въпросите кой ще понесе отговорност за измамата и пропуските в системата.

Възрастният мъж, който твърдеше, че не е напускал Пернишка област от години и притежава само един стар автомобил в окаяно състояние, получи десетки електронни фишове за превишена скорост. Според данните на КАТ, той е „шофирал" скъпи и мощни автомобили из цяла България, като в някои случаи камерите са го засичали да се движи с две различни скорости на едно и също място в рамките на минута. Общата стойност на глобите възлизаше на хиляди левове.

Мъжът бе станал жертва на измамна схема, разкри тогава Нова тв. След като загубил шофьорската си книжка, негови „симпатични" познати са се сдобили с копие от нея. Синът му обясни схемата: „Шофирам с превишена скорост и решавам, че щом имам неговия документ, изцяло мога да използвам неговите данни и да злоупотребя. Вместо аз да имам глоба, той да има глоба".

Година по-късно справедливостта е възстановена. С помощта на адвокат Стефан Паров, Методи Александров завежда 29 съдебни дела и печели всичките. „Българският съд показа, че правото може да възтържествува. Всичките тези 29 електронни фиша бяха отменени, като се доказа, че той не е извършил нарушенията, за които му бяха издадени", заяви адвокат Паров. Той определи случая като показателен, че макар системата да е „безлична и тежка", човек не е безсилен, когато търси правата си. „Най-важното е, че успях да възстановя доброто име на господин Александров", допълни адвокатът.