Кирил Борисов: Глобите за скорост нямат ефект, да им вземат книжките като на пияните и дрогираните

Скептичен съм за ефекта от въвеждането на средна скорост, заяви журналистът от "24 часа" Кирил Борисов пред нова тв. "Според мен санкциите за скорост няма как да дисциплинират шофьора, защото глобите са много ниски. Доказано е, че жертвите не намаляват драстично. Нарушителите си плащат и продължават да шофират с висока скорост. А 80% от жертвите на пътя са свързани с инциденти тъкмо заради висока скорост. За миналата година само 4-ма са загинали заради това, че са седнали зад волана пияни или дрогирани - това е под 1% от всички жертви. Ако не му вземеш на такъв водач книжката, няма промени", заяви Борисов. 

Хората, които умират по пътищата ни заради висока скорост, са данъкоплатци и ние използваме тези пари. А с ниските глоби сме милостиви не към жертвите на пътя , а към към джигитите, добави журналистът.

