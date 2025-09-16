ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Росен Желязков свика Националния борд по водите

СНИМКА: Пресцентър на Министерски съвет

Министър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите в изпълнение на решението на Народното събрание от 3 септември 2025 година относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в Република България. В рамките на заседанието ще бъдат набелязани най-спешните мерки във възможно най-кратки срокове, които бордът ще предприеме, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Целта на Националния борд по водите е да координира действията за преодоляване на водната криза през 2025 г., както и усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. В борда участват представители на: Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.

