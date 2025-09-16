ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Времето София 22° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21303964 www.24chasa.bg

500 лв. плаща 35-годишен от Николаево, буйствал в ресторант в Хисаря

Никола Михайлов

[email protected]

1756
Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата, отказал да дава обяснения в съда

Глоба в размер на 500 лв. трябва да плати 35-годишен жител на Николаево за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, в Хисаря. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата.

Грозните сцени се разиграли на 13 април. В първите минути от деня служителите в местен ресторант потърсили помощ от полицията, тъй като пиян клиент се държал неприемливо към персонала и останалите посетители. На мястото пристигнали униформени, които установили самоличността му и го задържали за едно денонощие в Районното управление.

Пет месеца по-късно 35-годишният мъж се изправил пред Районния съд в Пловдив. Отказал да дава обяснения, но се признал за виновен и изразил съжаление.

Съдебната палата в Пловдив. Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Здраве

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Петър Трендафилов: Застраховката не е лукс, а стълб във финансовата стабилност (ВИДЕО)