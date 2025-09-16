500 лв. плаща 35-годишен от Николаево, буйствал в ресторант в Хисаря

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Признал вината си и сключил споразумение с прокуратурата, отказал да дава обяснения в съда

Глоба в размер на 500 лв. трябва да плати 35-годишен жител на Николаево за непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото, в Хисаря. Мъжът е признал вината си и е сключил споразумение с прокуратурата.

Грозните сцени се разиграли на 13 април. В първите минути от деня служителите в местен ресторант потърсили помощ от полицията, тъй като пиян клиент се държал неприемливо към персонала и останалите посетители. На мястото пристигнали униформени, които установили самоличността му и го задържали за едно денонощие в Районното управление.

Пет месеца по-късно 35-годишният мъж се изправил пред Районния съд в Пловдив. Отказал да дава обяснения, но се признал за виновен и изразил съжаление.