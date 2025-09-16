ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

38-годишен шофьор блъсна човек и избяга в Сливенско

1780
38-годишен водач на автомобил при потегляне е ударил мъж на същата възраст, който се е намирал на пътното платно Снимка: Pixabay

38-годишен шофьор блъсна човек и избяга в Кермен, Сливен, съобщиха от полицията.

Сутринта на 15 септември, малко след 7:00 часа, телефон 112 получава сигнал за пътнотранспортно произшествие в град Кермен.

Според първоначалната информация 38-годишен водач на автомобил при потегляне е ударил мъж на същата възраст, който се е намирал на пътното платно.

Пострадалият пешеходец е откаран по спешност в болница в Сливен, където му е оказана медицинска помощ.

Шофьорът обаче е напуснал мястото на инцидента. След кратко издирване е установен и задържан от служители на участък „Запад" към РУ–Сливен.

И двамата участници в произшествието са жители на Кермен. Причините за инцидента се изясняват. По случая е започнато разследване.

