В Пловдив преглеждат безплатно пациенти с лимфоми и множествен миелом

Безплатни прегледи и диспансерно проследяване за пациенти с доказани доказани злокачествени заболявания на лимфната система и на клетките на костния мозък ще се правят в Клиниката по клинична хематология на УМБАЛ "Свети Георги" в Пловдив. Инициативата е част от септемврийската кампания "Здраве за всички" и ще се проведе на 25 септември, съобщиха от лечебното заведение.

Пациентите ще могат да се консултират с висококвалифициран екип специалисти, да получат отговори на важни въпроси, както и при необходимост – насочване за допълнителни изследвания. Клиниката прилага най-съвременни методи в тясно сътрудничество с други структури на болницата – цитоморфологични изследвания на периферна кръв и костен мозък, имунофенотипизация, цитогенетичен и молекулярно-генетичен анализ, трепанобиопсия на костен мозък.

Прегледите ще се провеждат в База I на УМБАЛ "Свети Георги" - на бул. "Васил Априлов" 15А, бл. 7, ет. 3, в интервала от 14 до 17 ч., след предварително записване на тел. 032/602 596.