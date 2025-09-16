Хванаха на границата ни албанец, издирван за опит за убийство в Италия

Окръжен съд Кюстендил наложи постоянен арест на албанец, издирван с Европейска заповед за арест, издадена от Главна прокуратура на Апелативен съд гр. Генуа, Република Италия, съобщиха от обвинението.

Обстоятелствата, които мотивират искането на Окръжна прокуратура за вземане на най-тежката мярка за неотклонение са: постановена присъда за престъпление „опит за убийство" от 2012 г. с наложено наказание 7 години затвор, с посочени данни за остатък - доизтърпяване на наказанието в размер на 4 години и 6 месеца „лишаване от свобода". 46-годишният мъж е пристигнал на 12 септември 2025 г. на ГКПП Гюешево за влизане в България като пътник с автомобил. При въвеждане на личните му данни в информационната система било установено, че по отношение на него е издадена ЕЗА и е задържан, пише "Дарик".

Окръжен съд Кюстендил намира постъпилото искане за вземане на мярката за основателно. Задържаното лице се издирва от съдебните власти на Р Италия за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода", с остатък от 4 години и 6 месеца. Той е чужд гражданин и по отношение на него съществува опасност от укриване, доколкото се издирва за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода".

Определението на съда може да бъде протестирано, съответно обжалвано, пред Софийския Апелативен съд в тридневен срок.