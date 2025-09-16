ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Когато МВФ огледа под лупа икономиката ни на прага...

Кола се вряза в кафе-закусвалня в Асеновград

Кадър; Нова тв

Лек автомобил връхлетя в кафе-закусвалня и се заби в масите и столовете за клиенти. Колата унищожи дървената конструкция на търговския обект и нанесе сериозни щети.

Инцидентът е станал в следобедните часове в неделя. По информация на NOVA лек автомобил, идващ от квартал "Горни Воден" към Асеновград е загубил контрол, качил се е на тротоара, преминал е през каменната ограда и се е забил в пейките и масите на закусвалнята.

Екипът ни се свърза със собственика на търговския обект, който обясни, че по време на инцидента не е имало хора в кафе-закусвалнята. Той подчерта, че в неделя е бил почивният ден на персонала и не е имало и клиенти. Той подчерта, че подобно нещо се случва за първи път и за него най-важното е, че няма жертви и пострадали хора. По думите му щетите са поправими, но не уточни дали обектът има застраховка и кой ще поеме разходите по възстановяването им.

Кадър; Нова тв

